Kızılbük Koyu’nu talan eden Sinpaş'ın ruhsatları iptal edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu’nda Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından hayata geçirilmesi planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesine ilişkin olarak, mahkeme 17 adet ruhsat ve imar durum belgesini iptal etti.

Marmaris Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu ve yerel halkın açtığı davada, Muğla 3. İdare Mahkemesi, projenin imar durum belgesi ve yapı ruhsatlarının, uygulama imar planı, plan notları ile imar ve kıyı mevzuatında belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olmadığını belirleyerek iptal edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, Marmaris İçmeler Mahallesi'ndeki projeye ilişkin düzenlenen 17 yapı ruhsatının, imar planı ve imar durum belgesine aykırı olduğu belirtildi. Özellikle, projelerin bazı etaplarındaki bodrum kat sayıları, blok boyları ve kat adedi gibi unsurlar, plan notları ve mevzuatla uyumsuz olduğuna dikkat çekildi. Bu sebeple, dava konusu yapı ruhsatlarının, imar planı, teknik ve mimari esaslara uygun olmadığı ifade edildi.

"HAKLILIĞIMIZ KANITLANDI"

Sinpaş’ın bünyesindeki Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, 2021 yılından beri Marmaris Kızılbük Koyu milli park içindeki doğa katliamını sürdürdü. Bölge halkı ise mücadele başlattı. İlgili davanın açıldığı dönem Marmaris Kent Konseyi Başkanı olan, yeni kurulan Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin, "Başından beri söylediğimiz gibi mücadelemiz adalet, çevre ve ahlak mücadelesiydi. Herkesin sessiz kalmayı tercih ettiği zamanlarda biz hakkımız olan itirazı dile getirdik. Bugün haklılığımız kanıtlandı. Hiçbir kanuna, yasağa uymadan çalışan, çalışmaya devam eden, halkın milli parkını talan etmeye devam eden, milli parkı işgal eden, milli parkı kanuna aykırı olarak tarumar eden, parasının gücüne veya siyasi arkalığına dayanarak her şeyi yapabileceğini yapacağını zanneden Sinpaş, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının her şeyden üstün olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarının her şeyden üstün olduğunu bu kararla anlamıştır” diye konuştu.