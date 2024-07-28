Kızılbük talanı yasal değil

Muğla Kızılbük’ü adeta talan eden ve kaçak çalıştığı için eleştirilen Sinpaş’ın, otel projesine karşı açılan davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda ruhsatların mevzuata uygun olmadığı belirtildi.

Sinpaş Holding’in Muğla Marmaris’te bulunan Kızılbük’teki projesine karşı açılan davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, ruhsatların imar mevzuatına uygun olmadığı belirtildi. Davayı açan Marmaris Kent Konseyi yaptığı açıklamada, “Mücadelemiz sürecek” dedi.

Kızılbük’te Milli Parkı tehdit eden ve bölgede ekolojik yıkıma neden olan Sinpaş’a 17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptali talebiyle dava açıldı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada yapılan keşifin ardından bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, ruhsatların imar mevzuatına uygun olmadığı ifade edildi.

Rapor sonrası Marmaris Kent Konseyi yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

"Bilirkişi raporu sonrası başta Muğla Valisi ve Marmaris Kaymakamı’nın üzerine başka bir sorumluluk daha düştüğüne inanıyoruz" denilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"2021 senesinden bugüne yapmış olduğumuz onlarca şikâyete rağmen Sinpaş’ın kendi parseli haricinde halka ait alanda yıktığı, duvar ördüğü, illegal yol açtığı, tahrip ettiği yani talan ve işgal ettiği, etmeye devam ettiği 15 dönüm Milli Park alanının ivedilikle boşaltılmasının sağlanması, şirket hakkında gerekli yaptırımların hayata geçirilmesidir. Aşıklar Tepesi’ndeki kapının sadece vatandaş geçişine izin verilecek şekilde düzenlenmesi ve Sinpaş’ın tahrip-talan ettiği milli parkımızın şirketten tahsil yoluyla ıslah ve tımar edilerek ağaçlandırılmasının sağlanması mutlaka gerçekleşmelidir. Bu işi kadrosu ve donanımı olmayan Marmaris Milli Parklar İlçe Müdürlüğünün üzerine yıkmak kabul edilemez. Eski belediye yönetiminin giderayak Sinpaş’a bir adet iskan ruhsatı verdiğine dair duyumlarımız var. Bilgi edinme yasası ile bunun doğrululuğunu araştıracağız. Yani vermiş olduğumuz mücadeleyi sürdüreceğiz. Mahkeme kararı sonrası hiç olmazsa yetkililerin örnek davranışlar sergilemesini bekliyor ve bir daha halka ve kente ihanet edilmesinin engellenmesini bekliyoruz. Halkın demokratik olarak yerel yönetimlere katılmasının mekanizmalarının işletilmesini istiyoruz. Dünyanın incisi Marmaris’e hep birlikte sahip çıkalım."