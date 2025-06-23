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Kızılcahamam’da apartman çatısı yangını

Ajans Haberleri
  • 23.06.2025 14:47
  • Giriş: 23.06.2025 14:47
  • Güncelleme: 23.06.2025 14:47
Kaynak: İHA
Kızılcahamam’da apartman çatısı yangını

Ankara Kızılcahamam’da yer alan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Kızılcahamam ilçesi Kadirbey Mahallesi’nde yer alan 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın paniğe neden olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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