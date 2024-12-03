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Kızılcahamam’da "Dünya Engelliler Günü" programı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 22:07
  • Giriş: 03.12.2024 22:07
  • Güncelleme: 03.12.2024 22:07
Kaynak: İHA
Kızılcahamam’da "Dünya Engelliler Günü" programı


Kızılcahamam ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi. Kızılcahamam RAM koordinasyonunda Kızılcahamam Spor Salonunda Çağatay İlkokulu, Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro Ekibi, Perihan Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu katkılarıyla düzenlenen programda, öğrencileri karma performansı sergilendi.

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