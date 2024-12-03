Kızılcahamam’da "Dünya Engelliler Günü" programı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi.
Kaynak: İHA
Kızılcahamam ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programı düzenlendi. Kızılcahamam RAM koordinasyonunda Kızılcahamam Spor Salonunda Çağatay İlkokulu, Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro Ekibi, Perihan Erdoğan İlkokulu ve Ortaokulu katkılarıyla düzenlenen programda, öğrencileri karma performansı sergilendi.