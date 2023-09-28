Kızılcaköyspor’da Calayır dönemi

Kızılcaköyspor’da 10 yıl başkanlık yapan Ertunç Doğrul görevinden ayrılmasının ardından, yapılan olağan genel kurulda başkanlık koltuğuna iş insanı Durmuş Ali Calayır oturdu. Başkan Calayır hedeflerinin Süper Amatör Lig’e çıkmak olduğunu açıkladı.

Aydın Birinci Amatör Küme 4. Grup’ta mücadele edecek olan Efeler temsilcisi Kızılcaköyspor’da başkan değişikliği yaşandı. Yeşil beyazlılarda yeni sezon öncesi yapılan olağan genel kurulda, 10 yıldır başkanlık görevini yürüten Ertunç Doğrul görevinden ayrılıp aday olmadı. Tek listeyle seçime gidilen kongrede iş insanı Durmuş Ali Calayır başkanlık görevine seçildi. Kızılcaköyspor’un yeni başkanı olan Durmuş Ali Calayır’ın yeni yönetim kurulunda, Çetin Yıldız, Necati Güler, Mehmet Erdem, Mustafa Toruş, Ferhat Doğrul, Mehmet Seydir, Ali Aşkıntaş ve Engin Duman yer aldı.



Yeni sezonda genç bir kadro ile mücadele edeceklerini belirten Başkan Calayır, “Sezon öncesi yaptığımız kongreyle Kızılcaköyspor’a başkan seçildim. Bu göreve layık gören ve bu kulübü buralara getiren tüm Kızılcaköysporlulara teşekkür ediyorum. Bizler de bu bayrağı en yukarıya çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz genç oyuncularımızla şampiyon olup, Süper Amatör Lig’e yükselmek. Ligin ilk haftasında karşılaşacağımız Çeştepe Belediyespor maçına kadar lige hazır olup, güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Başkan Calayır, yönetiminde yer alan ve kulübe sponsor olan Mustafa Toruş’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.