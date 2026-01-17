Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm 1. Fragmanı Yayınlandı: “Bize Bunu Neden Yaptın!”

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde, yeni bölümü öncesinde izleyiciyi meraklandıran fragmanıyla gündeme geldi. 122. Bölüm 1. Fragmanı yayınlanan dizide tansiyonun daha da yükseleceği sinyali verildi. Fragmanda öne çıkan “Bize bunu neden yaptın!” sözleri, yeni bölümde yaşanacak büyük yüzleşmelerin habercisi oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ 122. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Yayınlanan fragman, karakterler arasındaki çatışmaların derinleşeceğini ve ilişkilerde geri dönüşü zor kırılmalar yaşanacağını gösteriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 121. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

121. bölümde yaşanan gelişmeler, dizinin seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Annesinin dolduruşuna gelen Emir, Çimen’e hesap sormuş ancak bu hamlesiyle Çimen’i kaybetmiştir. Emir, yaptığı hatayı telafi edebilmek için Çimen’e büyük bir sürpriz hazırlamaya karar verir.

Asil’in yeni girişimi olan dijital platform açılmış, Asil’in davetiyle Nursema burada sanat yönetmeni olarak işe başlamıştır. Kıvılcım ise aynı platformda program yapmak üzere anlaşma sağlar ve ilk konuğu Saba Tümer olur.

Salkım’ın organizasyonu ile kadınlar günübirlik Bursa’ya gider. Bu kısa seyahat, herkes için moral kaynağı olurken, Bade’nin oyununa gelen Ömer, Bade’nin hamile olduğuna inanarak sırf bu nedenle onunla evlenmeye karar verir. Bade ise böylece hedefine ulaşmış olur.

Başak ve Fatih’in Tuncay’ı ziyaret etmek için gittikleri çiftlik dönüşünde yaşadıkları ufak bir kaza, ikilinin birbirine daha da yakınlaşmasına neden olur. Bölümün sonunda ise Salkım’ın en büyük korkusu gerçekleşir ve herkes için geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısı aralanır.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin merakla beklenen 122. bölümü, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti 122. Bölüm 1. Fragmanı, yeni bölümde yaşanacak büyük hesaplaşmaların ve kırılma noktalarının ipuçlarını verdi. 121. bölümde atılan adımların sonuçları, 23 Ocak 2026’da yayınlanacak yeni bölümle birlikte daha net şekilde ortaya çıkacak. Dizinin yeni bölümü, izleyiciler için yine yüksek tempolu bir bölüm vaat ediyor.