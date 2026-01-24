Kızılcık Şerbeti 123. Bölüm Fragmanı: “Kızıma rezil ettiler beni!”
Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragmanda hangi krizler ve yüzleşmeler öne çıkıyor? Kızılcık Şerbeti 122. bölümde neler oldu, Çimen ile Emir’in evliliği aileleri neden karşı karşıya getirdi? Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti’nden neden ayrıldı, Fatih karakterinin diziden çıkışı hikâyeyi nasıl etkileyecek? Tüm yanıtlar haberimizde.
Kızılcık Şerbeti’nin yeni fragmanı yayınlandı. 122. bölümde yaşanan sürpriz evlilik, bebek krizi ve Bade’nin ifşası, 123. bölümde büyük bir yüzleşmenin kapısını aralıyor.
123. BÖLÜM FRAGMANI
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbetinde 123. bölüm fragmanı gündem oldu. Fragmanda “Kızıma rezil ettiler beni!” çıkışı dikkat çekerken, aileler arasındaki gerilimin daha da tırmanacağı sinyali veriliyor.
Fragmanı İzle (YouTube)
122. BÖLÜMDE NE OLDU?
Kızılcık Şerbeti’nin 122. bölümünde yaşananlar, 123. bölümde büyüyecek krizin temelini attı:
- Çimen ve Emir’in sürpriz evliliği iki ailede de şok etkisi yarattı. Özellikle Salkım bu durumdan son derece rahatsız oldu.
- Salkım, evliliği bitirmeyi hedefleyerek karşı hamle yapmaya karar verdi.
- Kıvılcım sonunu iyi görmese de daha temkinli ve aklıselim davranmayı seçti.
Bebeklerin karışması ihtimali
Kıvılcım’ın hastaneden gelen telefonla öğrendiği bebeklerin karışmış olabileceği ihtimali yeni bir kriz başlattı. Bu gelişme Ömer ile Kıvılcım’ın yakınlaşmasına neden olurken, Bade bu yakınlaşmadan rahatsız oldu.
Nursema – İlhami ve Nilay’ın dükkânı
- Nursema ve İlhami’nin arkadaşlığı birlikte çalıştıkları platformda yavaş yavaş ilerledi.
- Nilay’ın açtığı dükkân her gün daha iyiye giderken, Sevtap burada canla başla çalıştı.
Başak’ın toplantısı, Sönmez’in taşınması
- Fatih hasta olduğu için iş toplantısına onun yerine katılan Başak, toplantıyı başarıyla tamamlayarak eşinin güvenini kazandı.
- Sönmez, Kıvılcım’la kavga ederek evi terk etti ve torunu Çimen’in evine yerleşti.
Bade’den büyük ifşa
Ömer’i yakın takibe alan Bade, onun bir gece Kıvılcım’ın yanında kaldığını belgeledi ve bunu herkese ifşa etti. Bu hamle, yeni bölümde ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.
DOĞUKAN GÜNGÖR (FATİH) DİZİDEN AYRILDI MI?
Dizide Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör’ün diziden ayrıldığına yönelik açıklama gündeme geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ayrılık kararını duyurduğunu ve süreçle ilgili tepkisini dile getirdi.
January 23, 2026
SONUÇ
Kızılcık Şerbeti 123. bölüm fragmanı, aileler arası gerilimin daha da sertleşeceğini ve Bade’nin ifşasının yeni bir kırılma yaratacağını gösteriyor. Öte yandan Doğukan Güngör’ün (Fatih) ayrılığına dair gelişmeler de dizinin hikâyesinde taşları yerinden oynatacak başlıklar arasında.