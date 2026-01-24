Kızılcık Şerbeti 123. Bölüm Fragmanı: “Kızıma rezil ettiler beni!”

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti nde 123. bölüm fragmanı gündem oldu. Fragmanda “ Kızıma rezil ettiler beni! ” çıkışı dikkat çekerken, aileler arasındaki gerilimin daha da tırmanacağı sinyali veriliyor.

122. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti’nin 122. bölümünde yaşananlar, 123. bölümde büyüyecek krizin temelini attı:

Çimen ve Emir’in sürpriz evliliği iki ailede de şok etkisi yarattı. Özellikle Salkım bu durumdan son derece rahatsız oldu.

iki ailede de şok etkisi yarattı. Özellikle bu durumdan son derece rahatsız oldu. Salkım , evliliği bitirmeyi hedefleyerek karşı hamle yapmaya karar verdi.

, evliliği bitirmeyi hedefleyerek karşı hamle yapmaya karar verdi. Kıvılcım sonunu iyi görmese de daha temkinli ve aklıselim davranmayı seçti.

Bebeklerin karışması ihtimali

Kıvılcım’ın hastaneden gelen telefonla öğrendiği bebeklerin karışmış olabileceği ihtimali yeni bir kriz başlattı. Bu gelişme Ömer ile Kıvılcım’ın yakınlaşmasına neden olurken, Bade bu yakınlaşmadan rahatsız oldu.

Nursema – İlhami ve Nilay’ın dükkânı

Nursema ve İlhami ’nin arkadaşlığı birlikte çalıştıkları platformda yavaş yavaş ilerledi.

’nin arkadaşlığı birlikte çalıştıkları platformda yavaş yavaş ilerledi. Nilay’ın açtığı dükkân her gün daha iyiye giderken, Sevtap burada canla başla çalıştı.

Başak’ın toplantısı, Sönmez’in taşınması

Fatih hasta olduğu için iş toplantısına onun yerine katılan Başak , toplantıyı başarıyla tamamlayarak eşinin güvenini kazandı.

hasta olduğu için iş toplantısına onun yerine katılan , toplantıyı başarıyla tamamlayarak eşinin güvenini kazandı. Sönmez, Kıvılcım’la kavga ederek evi terk etti ve torunu Çimen’in evine yerleşti.

Bade’den büyük ifşa

Ömer’i yakın takibe alan Bade, onun bir gece Kıvılcım’ın yanında kaldığını belgeledi ve bunu herkese ifşa etti. Bu hamle, yeni bölümde ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.