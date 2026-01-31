Kızılcık Şerbeti 124. Bölüm Fragmanı: Sahtekârlık Ortaya Çıkıyor!

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 124. bölüm fragmanıyla yeniden gündeme oturdu. “Beni oyuna getirdiğini biliyorum!” sözleriyle açılan fragman, hikâyede dengelerin tamamen değişeceğinin sinyalini veriyor. Yayınlanan yeni tanıtım, izleyiciyi büyük bir yüzleşme ve kaosun eşiğine getiriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kızılcık Şerbeti 124. bölüm fragmanı, sahtekârlığın adım adım ortaya çıktığı sert sahnelerle dikkat çekiyor. Karakterler arasındaki güven ilişkileri sarsılırken, geçmişte saklanan gerçeklerin artık gizli kalamayacağı görülüyor. Fragmanda kullanılan sert diyaloglar, yeni bölümde tansiyonun oldukça yüksek olacağını ortaya koyuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 123. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 123. bölümünde Bade’nin ifşası Ünal ailesini derinden sarstı. Kıvılcım yaşananlar karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Ömer’in onu toparlama çabaları sonuçsuz kaldı. Bu gelişmeler, aile içindeki kırılmaları daha da görünür hâle getirdi.

Salkım, yaşanan karmaşayı kendi lehine çevirmek için harekete geçerken, Çimen ve Emir’i ayırmak konusunda eline önemli bir koz geçtiğini düşündü. Öte yandan İlhami’nin program çekimlerinin başlamasıyla birlikte, Nursema ve İlhami arasındaki bağ da giderek güçlendi.

Kıvılcım, evi terk eden Sönmez’i geri döndürmek için çaba gösterirken, Nilay ve Sevtap’ın kuaförde yaşadıkları beklenmedik olaylar işleri içinden çıkılmaz bir hâle getirdi. Bade’nin hamilelik haberine şüpheyle yaklaşan Başak ise gerçeği ortaya çıkarmak için araştırmaya başladı. Ünal ailesi, bu kez hiç beklemedikleri bir noktadan büyük bir kaosun içine sürüklendi.

KIZILCIK ŞERBETİ 124. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti 124. bölüm fragmanı, dizinin hikâyesinde yeni bir kırılma noktasına işaret ediyor. Ortaya çıkan sahtekârlık iddiaları ve sert hesaplaşmalar, önümüzdeki bölümde izleyiciyi oldukça sarsacak gibi görünüyor. Yeni bölüm, dramatik yapısıyla yine çok konuşulacak.