Kızılcık Şerbeti 135. Bölüm Fragmanı | Bu İlişki Bitecek!

Kızılcık Şerbeti 135. bölüm fragmanı, yeni bölüm öncesi merakı artırdı. “Bu ilişki bitecek!” sözleriyle dikkat çeken fragman, dizide dengelerin yeniden değişeceğini gösterirken, 134. bölümde yaşanan yüzleşmeler ve krizler yeni bölümün de oldukça hareketli geçeceğine işaret ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 135. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 135. bölüm fragmanıyla izleyicileri yeniden ekran başına kilitledi. Fragmanda öne çıkan gerilim, ilişkilerde kopma noktasına gelindiğini gösteriyor.

Dizinin yeni bölüm tanıtımında kullanılan “Bu ilişki bitecek!” ifadesi, özellikle karakterler arasındaki büyük hesaplaşmanın sinyalini verdi.

KIZILCIK ŞERBETİ 135. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 134. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 134. bölüm, peş peşe gelen itiraflar, yüzleşmeler ve beklenmedik olaylarla dikkat çekti. Cemo’yu yolcu ederken Abdullah’la karşılaşan Tuncay, her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı.

Bu itiraf Abdullah’ı derinden sarstı. Hem öfkelenen hem de oğlu için büyük üzüntü yaşayan Abdullah, Almanya’ya gitmekten vazgeçerek eve döndü ve Fatih ile yüzleşti.

ABDULLAH VE FATİH ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Abdullah, yaşananları kabul etmeyeceğini Fatih’e açık bir şekilde söyledi. Bu sahne, baba-oğul arasındaki gerilimin daha da büyüyeceğini ortaya koydu.

Öte yandan Abdullah’ın Nilay’ı eve döndürme konusundaki kararlılığı da bölümün önemli gelişmelerinden biri oldu. Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ın yanına giden Abdullah, af dileyerek eve dönmesini istedi. Nilay ise bu isteğe dayanamayarak dönmeyi kabul etti.

ÖMER, YAĞIZ VE ABİDİN CEPHESİNDE NELER YAŞANDI?

Ömer’den yediği dayağın intikamını almak isteyen Yağız, Ömer’i kaçırtarak tehlikeli bir hamle yaptı. Ancak Yağız, kendi kurduğu tuzağın içine düşmekten kurtulamadı.

Abidin ise karısı İlknur’a boşanmak istediğini söyledi. Ancak İlknur’un bu karara rıza göstermemesi, ilişkide yeni bir krizin kapısını araladı.

BÖLÜMÜN FİNALİNDE YANGIN PANİĞİ

134. bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri Nursema ve İlhami’nin evinde çıkan yangın oldu. Sevtap’ı evde sanarak kapıda bekleyen Abidin’i almaya gelen Asil, hiç düşünmeden kendini alevlerin içine attı.

Bu olay, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm için merakı daha da artırdı.

