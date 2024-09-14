Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm ilk fragmanı: “İzin ver, seni Ünallar'ın patronu yapayım!”

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Kızılcık Şerbeti'nde 67'nci bölüm dün akşam yayınlandı. Görkem'in Ömer Ünal'la geçmiş dönem ilişkisinin ortaya çıkması ve Alev'in ölümü tüm dengelerin yeniden kurulmasına yol açıyor. Alev'in kızı kimde kalacak? Doğa'nın Giray'la evliliği ve Giray'ın üvey annesi Heves Şifacıgil ile olan ilişkisi nereye gidiyor? Bu soruların yanıtlarından bazıları Kızılcık Şerbeti 68'inci bölümde çözülecek.

KIZILCIK ŞERBETİ 68'İNCİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti 68'inci bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 68'inci bölüm ilk fragmanında Abdullah Ünal'ın tüm malvarlığına tedbir konuyor. Fatih ise annesi Pembe'ye, "Bu durum babamı amcam karşısında zayıflatıyor" diyerek tepki gösteriyor. Mustafa Ünal'ın, amcası Ömer Ünal'ın yanında saf tutması aileyi karıştırıyor.

“İzin ver, seni Ünallar'ın patronu yapayım!”#KızılcıkŞerbeti 68. bölüm 1. fragmanımız yayında. 🔥



Yeni bölümümüzle 20 Eylül Cuma 20.00'de @showtv'deyiz. pic.twitter.com/4OgjnWXM3E — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) September 13, 2024

Fatih'in eşi Görkem de puslu havada inisitayif alıyor ve Fatih'e, “İzin ver, seni Ünallar'ın patronu yapayım" diyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 68'inci bölüm, 20 Eylül Cuma günü saat 20:00'de Show TV'de yayınlanacak.