Kızılcık Şerbeti: Dizi nerede çekiliyor? Konusu, oyuncuları ve yayın bilgileri
Kızılcık Şerbeti'nin konusu nedir? Dizideki oyuncular kimlerdir? Dizi nerede çekiliyor? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar haberimizde.
Kızılcık Şerbeti, dramatik yapısıyla iki farklı aile kültürünü karşı karşıya getiren, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici çatışmalarıyla öne çıkan bir dizi. Aşağıda tür, konu, oyuncular, ekip ve yayın bilgilerini tek sayfada bulabilirsiniz.
DİZİNİN TÜRÜ
Dizi, dram türünde ilerler; iki ailenin dünya görüşü, gelenek ve modernlik eksenindeki gerilimleri merkezine alır.
YÖNETMEN
Yapımın yönetmen koltuğunda, sektörde “Ketche” olarak bilinen Hakan Kırvavaç yer alır.
OYUNCULAR (BAŞLICA)
Başrollerde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu bulunur; kadro geniş ve çok katmanlı karakterlerle zenginleşir.
YAPIMCI
Dizinin yapımını Gold Film üstlenmektedir.
ÜLKE
Yapım, Türkiye’de çekilmekte ve yayınlanmaktadır.
DİZİNİN KONUSU & DETAYLAR
Farklı kültürlerde yetişen Doğa ve Fatih’in yıldırım nikâhıyla evlenmesi, iki ailenin değerler dünyasını doğrudan karşı karşıya getirir. Zamanla ortaya çıkan görüş ayrılıkları, ilişkilerde kırılmalar ve beklenmedik ittifaklarla büyür; aile içi dengeler, bireylerin kişisel dönüşümleriyle birlikte yeni bir sınava girer.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, İstanbul'un Ataşehir, Beşiktaş ve Galata bölgelerinde çekiliyor.
DİZİNİN OYUNCU VE YÖNETİM KADROSU
Oyuncular
- Barış Kılıç
- Evrim Alasya
- Sıla Türkoğlu
- Ahmet Mümtaz Taylan
- Doğukan Güngör
- Ceren Yalazoğlu Karakoç
- Feyza Civelek
- Emrah Altıntoprak
- Rahimcan Kapkap
- Aliye Uzunatağan
- Soydan Soydaş
- Sibel Taşçıoğlu
- Şebnem Bozoklu
- Özge Özacar
- Müjde Uzman
- Yiğit Kirazcı
- Settar Tanrıöğen
- Servet Pandur
- Neslihan Yeldan
- Kayra Şenocak
Yapım ve yönetimde emeği geçenler
|Görev
|İsim
|Yönetmen
|“Ketche” Hakan Kırvavaç
|Senaryo
|Melis Civelek, Zeynep Gür
|Görüntü Yönetmeni
|Gökhan Nuh
|Kurgu
|Tunçer Sengün
|Müzik
|Ece Ölçer, Serkan Ölçer
|Yapım
|Gold Film
KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
- Yayın günü ve saati: Her cuma saat 20.00
- Kanal: Show TV
SIK SORULANLAR
Kızılcık Şerbeti’nin türü nedir?
Dizi, aile ve toplum eksenli çatışmaları merkeze alan bir dram yapımıdır.
Kızılcık Şerbeti’nin konusu neyi anlatıyor?
Farklı kültürlerden gelen Doğa ve Fatih’in evliliği sonrasında iki aile arasındaki değer çatışmalarını ve bu çatışmanın bireyler üzerindeki etkilerini işler.
Dizi hangi gün ve saatte, hangi kanalda yayınlanıyor?
Dizi, Show TV’de her cuma 20.00’de ekranlara gelir.
Yönetmen ve senaryo ekibi kim?
Yönetmen: “Ketche” Hakan Kırvavaç. Senaryo: Melis Civelek ve Zeynep Gür.
Başrollerde kimler var?
Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu başlıca rolleri üstlenmektedir.