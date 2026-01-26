Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Bir destek paylaşımı daha geldi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, rol aldığı Show TV dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldığını açıkladı.

Güngör, açıklamasında, "Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosundan çıkarılmasının ardından dizideki bir rol arkadaşı daha destek paylaşımı yaptı.

Dizide 'Nilay' karakterini oynayan Feyza Civelek, Doğukan Güngör'e destek paylaşımı yaparak, "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi. Her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı.

Güngör’ün Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosundan çıkarılmasının ardından dizideki rol arkadaşı Seray Kaya'dan da, "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" paylaşımı gelmişti.