Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı: Rol arkadaşından Doğukan Güngör paylaşımı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, rol aldığı Show TV dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldığını açıkladı.

Güngör, açıklamasında, "Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosundan çıkarılmasının ardından dizideki rol arkadaşı Seray Kaya'dan destek paylaşımı geldi.

Kaya, birlikte yer aldıkları kareyi ''Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan'' notuyla yayımladı.