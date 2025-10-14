Kızılcık Şerbeti: Konusu, oyuncuları ve yayın günü

Kızılcık Şerbeti, dramatik yapısıyla iki farklı aile kültürünü karşı karşıya getiren, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici çatışmalarıyla öne çıkan bir dizi. Aşağıda tür, konu, oyuncular, ekip ve yayın bilgilerini tek sayfada bulabilirsiniz.

DİZİNİN TÜRÜ Dizi, dram türünde ilerler; iki ailenin dünya görüşü, gelenek ve modernlik eksenindeki gerilimleri merkezine alır. YÖNETMEN Yapımın yönetmen koltuğunda, sektörde “Ketche” olarak bilinen Hakan Kırvavaç yer alır. OYUNCULAR (BAŞLICA) Başrollerde Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu bulunur; kadro geniş ve çok katmanlı karakterlerle zenginleşir. YAPIMCI Dizinin yapımını Gold Film üstlenmektedir. ÜLKE Yapım, Türkiye’de çekilmekte ve yayınlanmaktadır.

DİZİNİN KONUSU & DETAYLAR Farklı kültürlerde yetişen Doğa ve Fatih’in yıldırım nikâhıyla evlenmesi, iki ailenin değerler dünyasını doğrudan karşı karşıya getirir. Zamanla ortaya çıkan görüş ayrılıkları, ilişkilerde kırılmalar ve beklenmedik ittifaklarla büyür; aile içi dengeler, bireylerin kişisel dönüşümleriyle birlikte yeni bir sınava girer.

DİZİNİN OYUNCU VE YÖNETİM KADROSU Oyuncular Barış Kılıç

Evrim Alasya

Sıla Türkoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Doğukan Güngör

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Feyza Civelek

Emrah Altıntoprak

Rahimcan Kapkap

Aliye Uzunatağan

Soydan Soydaş

Sibel Taşçıoğlu

Şebnem Bozoklu

Özge Özacar

Müjde Uzman

Yiğit Kirazcı

Settar Tanrıöğen

Servet Pandur

Neslihan Yeldan

Kayra Şenocak Yapım ve yönetimde emeği geçenler Görev İsim Yönetmen “Ketche” Hakan Kırvavaç Senaryo Melis Civelek, Zeynep Gür Görüntü Yönetmeni Gökhan Nuh Kurgu Tunçer Sengün Müzik Ece Ölçer, Serkan Ölçer Yapım Gold Film

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR? Yayın günü ve saati: Her cuma saat 20.00

Her cuma saat 20.00 Kanal: Show TV