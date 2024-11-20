Kızılcık Şerbeti'ne iki isim daha veda ediyor

'Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu kadrosundaki ayrılıklar devam ediyor.

Ezgi karakterine hayat veren Duygu Kocabıyık ve Cansu’yu canlandıran Semra San’ın da projeye veda edeceği öne sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide anne-kız rolünü canlandıran Cansu ve Ezgi önümüzdeki bölümlerde diziden ayrılacağını duyurdu.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde, ikinci sezonda dahil olan Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde veda edeceği ortaya çıkmıştı.

Taşaner, diziden ayrılma sebeplerini "Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi" sözleriyle açıklamıştı.