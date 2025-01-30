Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olarak Hamdi Alkan'ın katılacağı öğrenildi. Alkan, İlhami karakterinin babası olarak hikayeye dahil oluyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan konuk olacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin kadrosuna imam İlhami karakterinin babası olarak Hamdi Alkan'ın katılacağı gündeme geldi.
Alkan, dizide Ulvi adlı bir karaktere hayat verecek.
Hamdi Alkan'ın canlandıracağı Ulvi karakteri, Fatih Gühan’ın hayat verdiği İlhami karakterinin babası olarak hikayeye dahil olacak. İlhami, babası Ulvi'den yardım isteyecek.