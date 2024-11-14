Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım şirketi Gold Film’le anlaşan oyuncu Fatih Gühan'ın diziye dahil olması bekleniyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin kadrosuna imam İlhami karakterinin katılacağı gündeme geldi.
Rol için Fatih Gühan’la anlaşıldı. Gühan’ın hayat vereceği imam, dizinin 78. bölümünde ekibe dahil olacak.
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde, ikinci sezonda dahil olan Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde veda edeceği ortaya çıkmıştı.