Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı dizinin kadrosuna imam İlhami karakterinin katılacağı gündeme geldi.

Fatih Gühan

Rol için Fatih Gühan’la anlaşıldı. Gühan’ın hayat vereceği imam, dizinin 78. bölümünde ekibe dahil olacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde, ikinci sezonda dahil olan Kaan Taşaner ile üçüncü sezonda gelen Şebnem Dönmez, önümüzdeki günlerde veda edeceği ortaya çıkmıştı.