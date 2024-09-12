Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonundan yeni fragman

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun ilk bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman diziden ayrıldı.

Hikayeye Kıvılcım’ın teyzesinin İzmir’de yaşayan Meri lakaplı kızı Meryem’e hayat veren Şebnem Bozoklu, Kıvılcım’ın hayatına giren Cemal’i canlandıran Fırat Çelik, Giray’ın üvey annesi Heves rolüyle Şebnem Dönmez katılacak.

“Bu kız sayesinde ilişkimize istediğimiz gibi devam edebileceğiz!”#KızılcıkŞerbeti 67. bölüm 2. fragmanımız yayında. 🔥



Yeni sezonumuzla cuma 20.00’de @showtv’de başlıyoruz. pic.twitter.com/798TmAS7fP — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) September 11, 2024

Ayrıca fragmana göre geçen sezonun son bölümünde balkondan düşen Görkem karakteri hayatta ve hamile.

Dizinin yeni sezonu yarın (13 Eylül) izleyiciyle buluşacak.