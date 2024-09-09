Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması: 'Ciddi problem yaşadık'

Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube programı 'Bana Baştan Anlat'a katıldı.

Turgut, diziden ayrılan Müjde Uzman'la ilgili konuştu.

Turgut, "Çok ciddi bir problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama öyle olmadığını sonradan anladık" ifadelerini kullandı.

Turgut, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak."

Özlem Gürses bu açıklamanın ardından Faruk Turgut'a "Peki, Müjde'nin karakterine birini buldunuz mu?" diye sordu. Turgut ise "Biz dizide o karakteri öldüreceğiz" dedi.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar. 30 senelik arkadaşlarım, ruhumu besleyen alışkanlıklarımı, özgürlüğümü geri verin. Ruhum o kadar sıkıştı ki, bedenimde de sıkışmayan, hastalanmayan, ağrımayan yer kalmadı. Ağaçsızlıktan, denizsizlikten insanlıksızlıktan hastayım, yastayım, hiç kimse görmüyor. Bilin bakalım neyim yok? Mecalim!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamasıyla gündeme gelen Uzman, bir süre sonra da diziyi bırakmaya karar vermişti.