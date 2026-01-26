Giriş / Abone Ol
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarılmasının ardından, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini Emre Dinler canlandıracak.

Güncel
  • 26.01.2026 14:22
  • Giriş: 26.01.2026 14:22
  • Güncelleme: 26.01.2026 14:34
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol karakterlerinden Fatih için yeni oyuncu belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör’ün yerine, Fatih karakterini bundan böyle Emre Dinler canlandıracak.

