Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol karakterlerinden Fatih için yeni oyuncu belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör’ün yerine, Fatih karakterini bundan böyle Emre Dinler canlandıracak.