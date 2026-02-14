Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı: Ben Nursema'ya hâlâ aşığım!

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Bölümün hemen ardından yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Özellikle “Ben Nursema'ya hâlâ aşığım” sözleri, hikâyede yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

Yeni bölümde Nursema’nın etrafında gelişen aşk üçgeni dikkat çekerken, aileler arasındaki gerilimin de artması bekleniyor. İzleyiciler şimdiden Kızılcık Şerbeti 126. bölüm fragmanı hakkında yorum yapmaya başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (126. BÖLÜM)

KIZILCIK ŞERBETİ 125. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti’nin 125. bölümünde yaşanan gelişmeler hikâyenin yönünü değiştirdi. Asude ve Asil’in, Elif’i istemeye geldikleri gece Elif’in Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye damga vurdu.

Ünal evinde tansiyon yükselirken herkes birbirine sert tepki gösterdi. Bu olay Nilay ve Nursema’nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan Bade’nin foyası ortaya çıktı ve Ömer boşanmak istediğini söyledi. Ancak Bade boşanmaya yanaşmayarak yeni bir planla Ömer’i zor durumda bırakmaya çalıştı.

Evde yaşanan olayları örtmeye çalışan Nursema, İlhami’den yardım istedi. Bu durum ikili arasında yeni bir yakınlaşmaya yol açtı.

Asil ise Elif’ten düşünmek için süre istedi. Elif bu gelişme karşısında yıkılsa da beklemek zorunda kaldı.

Nilay’ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım, Nilay’ın oğlu için araya girmeyi kabul etti. Ancak bu girişim beklenenden farklı bir şekilde tüm aileyi karşı karşıya getirdi.

Bölümün finalinde ise Asil’in platformunun tanıtım gecesi, iki aileyi bir araya getirdi. Gecede Fatih ve Başak arasındaki gerilim daha da görünür hale geldi.

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı, hikâyenin merkezine yeniden Nursema karakterini yerleştiriyor. Aşk üçgeninin nasıl sonuçlanacağı ve aileler arasındaki gerilimin nasıl gelişeceği, yeni bölümün en merak edilen konuları arasında bulunuyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evet, Kızılcık Şerbeti’nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nursema’nın etrafında gelişen aşk hikâyesi öne çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti 126. bölümde ne olacak?

Yeni bölümde Nursema’nın etrafında gelişen aşk üçgeni ve aileler arasındaki gerilim dikkat çekmeye devam edecek.

Kızılcık Şerbeti 125. bölümde neler oldu?

Elif’in Asil ve Nursema hakkında yaptığı açıklama aile içinde büyük tartışmaya yol açtı. Bade ve Ömer arasında boşanma krizi yaşanırken, Asil’in tanıtım gecesi aileleri yeniden karşı karşıya getirdi.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı, dizinin hikâyesinde duygusal gerilimin artacağını gösteriyor. Özellikle Nursema’nın etrafında şekillenen ilişkiler ve aile içi çatışmalar, yeni bölümde izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Yayınlanan fragman, dizinin temposunun düşmeden devam edeceğinin güçlü bir işareti oldu.