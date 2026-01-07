Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman? İşte Yayın Tarihi ve Detaylar

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi geçen hafta Show TV ekranlarında yer almayınca izleyiciler tek bir soruya odaklandı: “Kızılcık Şerbeti neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tarihi, yayın akışı ve en çok aranan soruların yanıtları…

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti dizisi 2 Ocak 2026 Cuma akşamı Show TV yayın akışında yer almadı. Bunun nedeni dizilerin yılbaşı nedeniyle yayın hayatına kısa bir ara vermesi. Bu nedenle Kızılcık Şerbeti yeni bölümü geçen hafta ekrana gelmedi.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin merakla beklenen yeni bölümü 9 Ocak 2026 Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Heyecanlı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, kaldığı yerden devam edecek.

“Kızılcık Şerbeti neden yok?” ve “Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?” soruları yanıt buldu. Dizi kısa bir yayın arasının ardından 9 Ocak 2026 Cuma günü yeniden Show TV ekranlarında olacak. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler için geri sayım başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI