Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. sezon tarihi

Kızılcık Şerbeti adlı Show TV'de yayınlanan dizinin 66. bölümüyle 7 Haziran'da ikinci sezonunun bitmesinin ardından Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu dizinin takipçileri tarafından gündeme getiriliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin üçüncü sezonuyla birlikte tekrar Show TV ekranlarına dönmesi bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. sezon tarihi!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair henüz dizi yapımcılarından bir açıklama gelmedi. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin bir önceki sezonu, sezon finalinin ardından Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmıştı. Buna göre Kızılcık Şerbeti'nin 67. bölümüyle yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE EN SON NE OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti ikinci sezonun final bölümünde; Nilay'ın edindiği bilgileri Pembe ile paylaşması Pembe'yi derinden sarstı. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.

Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir. Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlar’a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.