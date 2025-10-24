Kızılcık Şerbeti’nde bu akşam neler olacak? (110. Bölüm Fragmanı)

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki yeni bölümünde tansiyon yüksek, kararlar sert! Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulması tüm aileyi sevince boğarken, Fatih bu olayın ardından eşine daha özenli davranmaya başlıyor. Ancak Kıvılcım’ın omuzlarındaki Ömer’in sırrı giderek ağırlaşıyor; Çimen’le ilgili hastalanma ihtimali de gündeme gelince taşlar yerinden oynuyor.

BU AKŞAMIN BÖLÜM ÖZETİ: DÜĞÜMLER VE YÜZLEŞMELER

Doğa–Fatih cephesinde yumuşama rüzgârı esiyor. Fatih’in şefkati, kazanın ardından çiftin ilişkisini onarıyor. Öte yanda Kıvılcım, Ömer’in sırrı yüzünden agresifleşiyor; “Ne yapmalıyım?” sorusu onu köşeye sıkıştırıyor.

Işıl, evini satarak elindeki parayla çözüm arasa da tıkanınca büyük bir paniğe kapılıyor. Firaz ise sevgilisinden kırmadan ayrılmanın yolunu arıyor; akıl hocası Asil devrede fakat Demet hiç de kolay vazgeçecek gibi değil.