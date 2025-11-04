Kızılcık Şerbeti’nde yaprak dökümü ve kadroya dikkat çeken yeni isim

Show TV'de yapımını Gold Film’in üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda 4 isim ayrılma kararı aldı; 6 yeni oyuncu ise kadroya dahil edildi.

Gazeteci Oya Doğan'ın haberine göre, daha önceki diziden ayrılacağı belirtilen oyuncu Sıla Türkoğlu (Doğa) ayrılığı kesinleşti.

Don yaşanan gelişmelere göre, Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Ece İrtem (Işıl) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Firaz) dizinin kadrosundan çekilme kararı aldı.

Odatv’nin aktardığına göre, Kızılcık Şerbeti ekibi altı yeni oyuncuyla yollarını birleştiriyor. Senaryo, iki yeni hikaye ile yoluna devam edecek.

Bu hikayelerden biri Abdullah karakteri üzerinden ilerleyecek diğeri ise Ömer karakterinin çevresinde şekillenecek. Ömer’in hikayesine dahil olacak yeni ailenin ise "mafyatik" bir yapıda olacağı belirtildi.

SÜRPRİZ TRANSFER

Dizinin kadrosuna oyuncu Özge Borak da katılacak. Borak’ın Ünal Ailesi’ne bağlanacak yeni bir karakteri canlandıracağı belirtiliyor. Kulislerde, Borak’ın rolünün dizinin dengelerini tamamen değiştirecek "kilit bir karakter" olacağı konuşuluyor.

Dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor. Dizinin devam etme durumu reytinglerin durumuna bağlı. Eğer bu ortalama ile giderse yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" final yapabilir.