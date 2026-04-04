Kızılcık Şerbeti’nden domuz eti göndermesi

Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un paylaştığı dizi, yayın hayatına başladığı günden bu yana cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Dizinin dün akşamki bölümünde, Kıvılcım karakteri (Evrim Alasya), yemek masasında “Bu topraklarda inançlı ya da inançsız hiç kimse evinde domuz eti pişirmez, ikram da etmez.” diyerek dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Bu sahne, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada pek çok yorum aldı.

“Aynı Yağmur Altında” adlı dizide seküler bir karakterin misafirlere domuz eti ikram etmesi oldukça konuşulmuştu. Sahnenin ardından dizi tepki çekerken düşük reytingler nedeniyle de geçen hafta yayından kaldırılmıştı.