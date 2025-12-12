Kızılcık Şerbeti’nin 117. Bölümünde Neler Olacak? “Sizlere bir şey söylemeliyim…”

Kızılcık Şerbeti 117. bölüm, aile içi dengelerin tamamen değiştiği, sırların gün yüzüne çıkmaya başladığı ve düğüm noktalarının birer birer çözüldüğü oldukça hareketli bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünal ailesinin attığı büyük adım, Başak ve Fatih’in sürdürmek zorunda kaldıkları oyunu daha da zorlayacak bir sürece dönüştürürken, aynı anda hem romantik hem çatışmalı hikâyeler ekran başındakileri merakta bırakıyor. Peki Kızılcık Şerbeti 117. bölümde izleyiciyi neler bekliyor? İşte tüm detaylarıyla bölüm özeti ve fragmanlar…

ÜNAL AİLESİ BAŞAK’I İSTEDİ: SIRADA BÜYÜK DÜĞÜN VAR

Ünal ailesi Başak’ı babasından istemiş ve artık gözler düğüne çevrilmiştir. Her iki aile de bu sürecin uzamasını istemez ve herkesin onayladığı büyük bir düğün yapılması kararlaştırılır. Ancak Başak ve Fatih, girdikleri bu oyunu sürdürmek zorunda olduklarını bilseler de artık durum ikisi için de giderek zorlayıcı bir hâle gelir.

EMİR VE ÇİMEN YAKINLAŞIYOR: SALKIM RAHATSIZ

Emir ve Çimen arasındaki olumlu hava, Salkım’ın en büyük derdi olmaya devam eder. Çimen ise sevdiği adamın annesiyle iyi ilişkiler kurmak ister ve Salkım’a bir hediye alır; fakat bu jest bile buzları eritmek için yeterli olmaz.

NURSEMA’NIN GİZLİ MESAJLARI ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Nursema’nın bir süredir biriyle gizlice mesajlaştığı fark edilince, aile içinde merak ve tedirginlik artmaya başlar. Bu gizemli iletişim, bölümün en merak edilen başlıklarından biri hâline gelir.

ABDULLAH VE ÖMER ARASINDAKİ GERGİNLİK BİTİYOR

Hâlâ araları bozuk olan Abdullah ve Ömer için Salkım yeniden devreye girer. Onları barıştırmak için elinden geleni yapan Salkım sonunda amacına ulaşır ve iki kardeş aralarındaki buzları eritir. Bu gelişme aile içinde uzun süredir beklenen huzurun kapısını aralar.

KIVILCIM, ASUDE VE ASİL ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENİYOR

Kıvılcım, Asude ve Asil arasındaki dostluk, her geçen gün daha da sağlam hâle gelir. Aralarındaki dayanışma, bölümün duygusal atmosferini güçlendiren sahnelere dönüşür.

ÖMER VE BADE YAKINLAŞIYOR: GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR AN

Ömer, zayıf bir anında Bade ile yakınlaşır. Bu durumun ardından büyük bir pişmanlık yaşasa da artık geri dönüşü olmayan bir sınır aşılmış olur. Bu gelişme, ilerleyen bölümlerde büyük bir kriz yaratacak gibi duruyor.

DÜĞÜN GÜNÜNE DAMGA VURAN SÜRPRİZ

Bölümün en çarpıcı anı ise düğün gününde yaşanacak. Başak, Fatih’in canını yakmak için hazırladığı büyük sürprizle tüm dengeleri alt üst edecektir. Bu sürpriz, bölümün kırılma noktası olarak izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

117. BÖLÜM 1. FRAGMAN

117. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Kızılcık Şerbeti 117. bölümde düğün olacak mı?

Evet, Başak ve Fatih için büyük bir düğün hazırlanıyor.

Başak’ın sürprizi ne?

Düğün gününe damga vuracak büyük bir sürpriz hazırlıyor; bu sürpriz Fatih’in canını yakmaya yönelik.

Emir ve Çimen’in durumu ne olacak?

Araları iyi olsa da Salkım bu durumdan rahatsız olmaya devam edecek.

Nursema neden gizli mesajlaşıyor?

Bu gizemli iletişim aile içinde merak yaratıyor ancak kimle mesajlaştığı henüz net değil.

Ömer ve Bade yakınlaşacak mı?

Evet, zayıf bir anlarında yakınlaşıyorlar ve bu durum Ömer’i pişmanlığa sürüklüyor.

Abdullah ve Ömer barışacak mı?

Salkım’ın çabaları sonucunda iki kardeş aralarındaki buzları eritiyor.

Kıvılcım ve Asude’nin ilişkisi nasıl?

Asude, Kıvılcım ve Asil ile kurduğu bağı daha da güçlendiriyor.

Başak ve Fatih evleniyor mu?

Evet, ilişkileri bir oyun olsa da ailelerin kararıyla düğün yapılacak.

Dizinin 117. bölümünde çatışma var mı?

Evet, özellikle Başak ve Fatih hattında büyük bir yüzleşme yaşanacak.

117. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti’nin 117. bölümü, düğün teması etrafında şekillenen büyük çatışmalar, aile içi dengeler ve beklenmedik yakınlaşmalarla güçlü bir dramatik yapı sunuyor. Başak’ın düğünde yapacağı sürpriz ise bölümün en çok konuşulan anı olacak. Gerilim, duygu ve sürprizlerle dolu bu bölüm, izleyiciyi koltuğuna çivilemeye hazırlanıyor.