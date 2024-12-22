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Kızıldeniz'de 'dost ateşi' vakası: ABD, kendi savaş uçağını düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü, uçaktaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu açıkladı. Olaya dair soruşturma başlatılırken, uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu, pilotlardan birinin ise yaralandığı belirtildi.

Dünya
  • 22.12.2024 10:22
  • Giriş: 22.12.2024 10:22
  • Güncelleme: 22.12.2024 10:27
Kaynak: AA
Kızıldeniz'de 'dost ateşi' vakası: ABD, kendi savaş uçağını düşürdü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kızıldeniz'de "yanlışlıkla" kendi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

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