Kızıldeniz'de mahsur kalan denizciler demirde ölümle burun buruna

Melisa AY

Deniz İşçileri Platformu, ABD'nin bombaladığı Yemen'de mahsur kalan Türkiye'den 17 deniz işçisi için İstanbul'da eylem yaptı.

Platform, "Denizciler ateş hattında" dedi, İstanbul Kadıköy'de bulunan Söğütlüçeşme Metrobüs Üstgeçidi'ne "Denizciler tehlikede, ABD-İsrail Yemen’i bombalıyor" yazan pankart astı.

Bu sabah (6 Mayıs Salı) yapılan eyleme ilişkin Deniz İşçileri Platformu, Filistin’i yerle bir eden ABD ve İsrail şimdi Yemen’i ve Yemen limanlarını bombalıyor. Denizciler demirde ölümle burun buruna! Gemiyi hareket ettirirse Husiler, tahliye yapılmak istenirse ABD vuracak. Denizciler ölüm tehlikesi altında, sessiz kalma" dedi.

“SAVAŞIN BEDELİNİ BİZ ÖDEMEYECEĞİZ”

Deniz İşçileri Platformu'nun açıklamasında, "Filistin’de İsrail’in sürdürdüğü işgal ve katliam politikasına; ABD'nin, bu katliamların doğrudan destekçisi ve suç ortağı olarak rol almasına karşı sessiz kalmıyoruz. Aynı ABD, bugün de Yemen semalarında bombalar patlatıyor, limanları hedef alıyor. Bu saldırılar yalnızca Yemen halkının katledilmesine neden olmuyor, aynı zamanda gemilerde mahsur kalmış binlerce denizcinin yaşamını tehdit ediyor" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yemen açıklarında demirde bekleyen çok sayıda ticari gemi, savaşın hedefi haline gelmiş durumda. Husiler, demirde bekleyen gemilerin demir alıp hareket etmelerine izin vermiyor. Gemiler hareket ederse, “vururuz” diyorlar. Öte yandan ABD ve İsrail, bu gemilerin yük tahliyesine girişilirse onları da hedef alacaklarını belirtiyor. Bu çift taraflı tehdit arasında denizciler adeta ateş hattında, terk edilmiş durumda. Bu koşullarda, ne armatörlerin ne de uluslararası örgütlerin sesi çıkıyor. Sigortasız, güvencesiz, temsilcisiz bırakılmış denizciler, bir savaşın ortasında yaşam savaşı veriyor. Savaşların bedelini denizciler ödemeyecek! Korkunun dili yoktur. Ateş hattındaki denizciler yalnız değildir! Filistin halkının ve Yemen halkının direnişi, tüm ezilenlerin ve emekçilerin ortak direnişidir!"

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa limanına yönelik hava saldırıları devam ederken işçiler de can güvenliğinden endişeli. Ras İsa Limanı, ülkenin petrol hattının bitiş noktasında olmasıyla da önem taşıyor. Limanın açıklarındaki gemi demirleme sahasında pek çok tanker de bombalanmaları halinde büyük patlama riski taşıyor.

Yemen açıklarında demirleyen Zedko Gemi Yönetim Hizmetleri şirketine ait Panama bayraklı ST. OSLO gemisi ile beraberinde aynı şirkete ait henüz ismi öğrenilemeyen bir başka gemideki Türkiye'den toplam 17 denizci, ABD bombardımanının ortasında mahsur kalmıştı. LPG tankeri olan gemilerin, onlarca bombadan kıl payı kurtulduğu biliniyor. İşçilerin acil yardım talebi henüz karşılık bulmazken geminin sahibi olan Zedko Gemi Yönetim Hizmetleri şirketi daha önce yaptığı açıklamada özetle, "İşçiler mahsur değiller, liman otoritelerinden izin bekleniyor" demişti.