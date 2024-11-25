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Kızıldeniz'de turist teknesi battı: 17 kişi kayıp

Mısır'da turist teknesinin batması sonucu 17 kişinin kaybolduğu ve bölgede arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Dünya
  • 25.11.2024 16:05
  • Giriş: 25.11.2024 16:05
  • Güncelleme: 25.11.2024 16:07
Kaynak: DHA
Kızıldeniz'de turist teknesi battı: 17 kişi kayıp
Fotoğraf: DHA

Kızıldeniz'de turist teknesinin batması sonucu 17 kişinin kayboldu.

Yetkililer bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Mısırlı yetkililer, Kızıldeniz'de bir turist teknesinin battığını ve teknedeki 45 kişiden 17'sinin kaybolduğunu açıkladı.

24 Kasım'da Porto Ghalib Limanı'ndan ayrılan ve 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya dönmesi planlanan 'Sea Story' adlı teknenin 14 kişilik mürettebatla 31 turist taşıdığı aktarıldı.

Teknenin, iletişimi kaybetmeden önce tehlike sinyali verdiğini kaydeden yetkililer, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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