Kızıldeniz’de ticari gemi vuruldu

Kızıldeniz’de ticari bir gemi tespit edilemeyen iki mühimmat ile vuruldu.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UMKTO) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, geminin bilinmeyen 2 mühimmat tarafından vurulduğı bilgisine yer verildi.

Gemide hasar kontrolünün devam ettiği ifade edilen açıklamanın devamınd aşunlara yer verildi:

"Kaptan gemiye yakın bir yerde üçüncü bir patlama olduğunu bildirmiştir. Gemide can kaybı yoktur ve gemi bir sonraki uğrak limanına doğru ilerlemektedir. Yetkililer soruşturmayı sürdürmektedir. Gemilerin dikkatli bir şekilde transit geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir."