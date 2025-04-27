Kızıldeniz’de Türk denizciler ABD bombardımanı altında

Melisa AY

Türkiye’den 17 deniz işçisinin çalıştığı ST. OSLO gemisi, Yemen açıklarında ABD bombardımanının ortasında kaldı. LPG tankeri olan geminin şu ana kadar 20 bombadan kılpayı kurtulduğu öğrenildi. Acil yardım talep eden işçiler, bombaların hedefi olmadan bir an önce kurtulmayı bekliyor.

Ülkede Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'na 17 Nisan’dan bu yana süren ABD saldırıları, deniz ve liman işçilerinin de yaşamını tehdit ediyor.

17 mürettebatlı gemiden BirGün’e ulaşan görüntülerde, geminin çevresinin bombardıman altında olduğu ve başka gemilerin de bombaların hedefi haline geldiği görülüyor.

Kızıldeniz’de demirlenmiş halde mahsur kalan Panama bayraklı geminin sahibi Zedko Gemi Yönetim Hizmetleri şirketi, "İddialar asılsız, mahsuriyet yok" açıklaması yapmıştı. Şirket açıklamasında, “Geminin Yemen’den çıkışı için liman otoritelerinden izin beklenmekte olup gemi personeli ile de düzenli iletişim sağlanmaktadır” denilmişti.

ABD’nin 17 Nisan’dan bu yana süren saldırılarında, en az 74 kişi hayatını kaybederken 171 kişi de yaralandı. Ras İsa Limanı, ülkenin petrol hattının bitiş noktasında olmasıyla da önem taşıyor.

GALAXY LEADER DA VURULDU

BirGün’e ulaşan bilgilere göre, 2023’te Husilerin İsrailli bir şirkete ait olduğu gerekçesiyle Gazze’deki saldırılar durana kadar el koydukları Galaxy Leader isimli gemi de ABD bombardımanında vuruldu.

Gemideki mürettebat Umman’ın girişimi ile serbest bırakılmış, Gazze’de ilan edilen ateşkesin ardından gemi de serbest kalmıştı. Serbest bırakılan Galaxy Leader gemisi, Yemen’in 7 Ekim saldırılarının ardından el koyduğu ilk gemi olma özelliği taşıyordu.