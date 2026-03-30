Kızıldere anmasına jandarma engeli

Kızıldere’de katledilen 68 Kuşağı devrimci önderleri için düzenlenecek anma jandarma engeline takıldı. Tokat Valiliğince alınan kararının ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı bölgeye girişleri yasakladı.

  30.03.2026 15:37
Fotoğraf: Yolculuk Haber

Türkiye devrimci hareketinin önemli kırılma anlarından biri olan Kızıldere Katliamı'nın 54’üncü yıl dönümünde Kızıldere'ye gitmek isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri jandarma ablukasına alındı.

Tokat Valiliğince alınan yasak kararının ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı bölgeye girişleri kapattı.

Yolculuk Haber'in aktardığına göre, Zile, Almus ve Turhal’dan Kızıldere’ye giden tüm yollar jandarma tarafından kapatıldı.

30 Mart 1972’de, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını durdurmak amacıyla yola çıkan Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Mahir Çayan ve dokuz arkadaşı, Tokat Niksar’a bağlı Kızıldere köyünde öldürülmüştü.

