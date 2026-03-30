Kızıldere anmasına jandarmadan sert müdahale: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kızıldere’de katledilen 68 Kuşağı devrimci önderleri için düzenlenecek anma jandarma engeline takıldı. Tokat Valiliğince alınan kararının ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı bölgeye girişleri yasakladı. Yürüyüş yapmak isteyen DGD'lilere yönelik sert müdahalede 78 kişi gözaltına alındı.

  • 30.03.2026 15:37
  • Giriş: 30.03.2026 15:37
  Güncelleme: 30.03.2026 17:53
Kızıldere anmasına jandarmadan sert müdahale: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Yolculuk Haber

Türkiye devrimci hareketinin önemli kırılma anlarından biri olan Kızıldere Katliamı'nın 54’üncü yıl dönümünde Kızıldere'ye gitmek isteyen Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) jandarma ablukasına alındı.

Tokat Valiliğince alınan yasak kararının ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı bölgeye girişleri kapattı.

Yolculuk Haber'in aktardığına göre, Zile, Almus ve Turhal’dan Kızıldere’ye giden tüm yollar jandarma tarafından kapatıldı.

Yolların kapanmasının ardından anma için gelenler yürüyüşe geçti. Ardından jandarma kitleye sert şekilde müdahale etti. DGD, 78 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

30 Mart 1972’de, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını durdurmak amacıyla yola çıkan Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Mahir Çayan ve dokuz arkadaşı, Tokat Niksar’a bağlı Kızıldere köyünde öldürülmüştü.

