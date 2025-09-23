Kızılgeyik köy kahvehanesine girdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'daki Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızılgeyiklerden biri, boş olan köy kahvehanesine girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızılgeyiklerden biri, sabah saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde görüldü. Geyik, Tuncer Söker'e ait köy kahvehanesine girdi. Müşterinin bulunmadığı kahvehanede kısa süre kalıp çıkan geyiği bir köylü başını okşayıp sevdi, bir başka köylü ise hayvanla selfie yaptı. Bir çocuğun da peşinden gittiği geyik bir süre sonra köyden çıkıp uzaklaştı. (DHA)

FOTOĞRAFLI