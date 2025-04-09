Kızılırmak’a düşen 17 yaşındaki işçi Mehmet’in cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düşen kum ocağında çalışan 17 yaşındaki işçi Mehmet Özarslan'ın cansız bedenine yaklaşık 26 saat sonra ulaşıldı.

Olay, önceki günt 12.00 sıralarında Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında iş makinesinin yağ bakımını yapan Mehmet Özarslan, dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu.

Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, saat 14.00 sıralarında yaklaşık 26 saat sonra Mehmet Özarslan'ın cansız bedenine ulaştı. Mehmet Özarslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.