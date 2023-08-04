Kızılırmak’a giren iki kardeş boğuldu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak’a giren 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde meydana gelen olayda; serinlemek için ilçeden geçen Kızılırmak’a giren 8 ve 10 yaşlarındaki kardeşten bir süre sonra haber alınamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, ırmaktan çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.