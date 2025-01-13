Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko Euroleague 21. hafta maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin EuroLeague heyecanı 21. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Sırbistan’ın güçlü ekiplerinden Kızılyıldız ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague’de sergilediği performansla ilk dört içinde yer almayı hedefliyor. Şu anda 12 galibiyetle 4. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız karşısında kazanarak konumunu güçlendirmek istiyor. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise 12 galibiyetle hemen Fenerbahçe’nin arkasında, 5. sırada yer alıyor. Bu durum, karşılaşmayı her iki takım için de kritik bir hale getiriyor.

KIZILYILDIZ NASIL OYNUYOR?

Kızılyıldız, özellikle kendi sahasında etkili bir oyun sergileyen bir ekip. Taraftar desteğini arkasına alan Sırp temsilcisi, savunmadaki agresif yapısıyla dikkat çekiyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Belgrad Arena’da gerçekleştirilecek.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı, 15 Ocak 2025 Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak. Basketbolseverler, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçını Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.