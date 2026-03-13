Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda? Euroleague 31. haftada Fenerbahçe Kızılyıldız deplasmanında galibiyet arıyor!

Basketbolseverlerin merakla beklediği Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. THY Euroleague 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, zorlu Belgrad deplasmanında Kızılyıldız’a konuk olacak. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Euroleague’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, hem puan durumu hem de iki takım arasındaki rekabet açısından büyük önem taşıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 86-81 kazanmıştı. Bu nedenle Sarı-Lacivertli ekip, hem rövanşı almak hem de galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Basketbol tutkunları ise Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırıyor.

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Euroleague 31. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele Belgrad’da oynanacak.

Maç Tarih Saat Salon Yayın Kanalı Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko 13 Mart 2026 Cuma 22:00 (TSİ) Belgrad Arena S Sport, S Sport Plus

Belgrad Arena’da oynanacak mücadele Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EUROLEAGUE’DE FENERBAHÇE BEKO ZİRVEDE

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de bu sezon oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-Lacivertli ekip oynadığı 29 maçta 22 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı.

Bir maçı eksik olmasına rağmen Fenerbahçe Beko, Euroleague puan tablosunda liderlik koltuğunda yer alıyor. Bu nedenle Kızılyıldız deplasmanından alınacak bir galibiyet, hem liderliği sağlamlaştırmak hem de play-off öncesinde moral kazanmak açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE BEKO GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sarı-Lacivertli ekip, Euroleague’de 22. haftadan itibaren oldukça etkileyici bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe Beko, bu süreçte oynadığı tüm maçları kazanarak 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Şimdi hedef ise bu seriyi 10 maça çıkarmak. Zorlu Kızılyıldız deplasmanında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko, galibiyet parolasıyla mücadele edecek.

KIZILYILDIZ İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDAKİ REKABET

İki takım arasında Euroleague’de oynanan karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçiyor. Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko bugüne kadar toplam 5 kez karşı karşıya geldi.

Kızılyıldız: 4 galibiyet

Fenerbahçe Beko: 1 galibiyet

Bu istatistik, Sırp ekibinin rekabette üstün olduğunu gösteriyor. Ancak Fenerbahçe Beko’nun bu sezonki formu, Belgrad deplasmanında farklı bir senaryonun yaşanabileceğini gösteriyor.

BELGRAD ARENA’DA ZORLU ATMOSFER

Kızılyıldız taraftarı, Avrupa basketbolunun en ateşli taraftar gruplarından biri olarak biliniyor. Belgrad Arena’daki maçlarda oluşan atmosfer, rakip takımlar için oldukça zorlayıcı olabiliyor.

Bu nedenle Fenerbahçe Beko’nun deplasmandaki performansı büyük önem taşıyor. Sarı-Lacivertli ekip hem atmosferle başa çıkmak hem de oyun disiplinini koruyarak galibiyete ulaşmak istiyor.

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı 13 Mart 2026 Cuma günü oynanacak.

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

Belgrad Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak.

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Euroleague karşılaşması Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Euroleague’de kaçıncı sırada?

Fenerbahçe Beko, oynadığı 29 maçta 22 galibiyet 7 mağlubiyet alarak Euroleague’de liderlik koltuğunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’nun galibiyet serisi kaç maç?

Sarı-Lacivertli ekip Euroleague’de 9 maçlık galibiyet serisine sahip ve Kızılyıldız deplasmanında bu seriyi 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçlarda kim üstün?

İki takım arasında oynanan 5 karşılaşmanın 4’ünü Kızılyıldız kazanırken Fenerbahçe Beko 1 galibiyet elde etti.