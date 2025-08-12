Kızım daha çok küçüktü

Kayseri’de 17 yaşındaki Yağmur Çoban, 19 Ocak tarihinde kendisinden 10 yaş büyük Sözleşmeli Er Fehmi Demirkollu tarafından öldürüldü. Aradan geçen yedi ayda anne Tuba Yağmur adalet mücadelesi veriyor. Kayseri Adliyesi'nde 19 Ağustos saat 11’de görülecek duruşma öncesi BirGün'e konuşan anne adalet istedi.

Yağmur Çoban, henüz 14 yaşındayken, çalıştığı kafenin baş garsonunun arkadaşı Sözleşmeli Er Fehmi Demirkollu ile tanıştı. Tanıştıklarında Demirkollu 24 yaşındaydı. Yağmur ise henüz reşit değildi. Kısa bir süre sonra Demirkollu, yoğun kıskançlık krizleri ve kavgalarla Yağmur’u baskı altına almaya başladı. Psikolojik ve fiziksel şiddet zamanla ağırlaştı.

Fehmi Demirkollu

ARTIK SESİMİ DUYUN

Kızının sürekli psikolojik tehditlerle karşı karşıya kaldığını anlatan anne, "Defalarca kızım ayrılmak istedi. Kendisi sürekli tehditle kızımı hayatında tutmaya çalışmış. Katil, Yağmur’un intihar ettiği iddiasında da bulunmuş. Halbuki Yağmur’un başında beklemiş. Üzerinde darp izleri vardı. İntihar süsü vermek için arabadan indirip 7-8 metre sürüklemiş. Sürüklerken kızım arabadan kurtulmaya çalışmış, sağ ön ve sağ arka tampondan tutunmuş. Orada da kan izleri bulundu. Silahı da arabanın arkasına atmış. Kızımı kaldırımın kenarına atmış. Kameraların olmadığı bir yerde öldürdü, o sokağı biliyordu, kameraları önceden kontrol etmiş. Planlı bir biçimde öldürmüş. Şu an tutuklu ama hiçbir görüntü kaydı yok, çünkü her şeyi önceden hesaplamış” diyerek yaşananları anlattı.

"Benim kızım ondan daha çok yaşamayı hak ediyordu" diyen anne, " O gün Yağmur değil ben de öldüm ama sadece onu gömdüler. Ben küçük kızım için ayaktayım. Yağmur, öldürülmeseydi Temmuz’un 28’inde 18 yaşına basacaktı. Benim Yağmur’um, benim arkadaşım gibiydi. 19 yaşında kucağıma aldım Yağmur’u. Onunla büyüdüm. Arkadaşım, eşim, dostum, sırdaşımdı. Kızım daha çocuktu, 17 yaşındaydı. 7 aydır geceleri öldüğü yerde gündüzleri de mezarının başındayım. 7 aydır bu şekilde zamanım geçiyor. Tek istediğim başka Yağmurlar ölmesin. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kanımın son damlasına kadar adalet için her şeyi yapacağım. Artık sesimi duyun” ifadelerini kullandı.