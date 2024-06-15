Kızını öldüren Turhan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kızı Dilan Özdemir'i katleden Turhan Özdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Adana'da 19 yaşındaki kızı Dilan Özdemir'i uyuşturucu kullandığı için öldürdüğü iddia edilen Turhan Özdemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde 26 Şubat'ta Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Özdemir ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Turhan Özdemir, kızını karın ve göğüs bölgesinden bıçakladı.

Olayın ardından erkek Turhan Özdemir kaçtı. Dilan Özdemir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir, hayatını kaybetti.

Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra erkek arkadaşı Selam Şenci de, öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle öldürüldü. Şenci'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan 5 şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Turhan Özdemir hakkında kızı Dilan'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Yargılanmaya başlayacak olan Turhan Özdemir, emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü iddia ederek, "Kızım kötü yola düşmüştü. Yasaklı madde kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dedi.