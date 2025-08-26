Kızını ve parktaki çocukları istismar ettiğini itiraf eden erkek gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kızını ve başka çocukları cinsel istismara maruz bıraktığını sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf eden Yasin Tunahan Noyan isimli erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında adının Yasin Tunahan Noyan olduğunu söyleyen 29 yaşındaki erkek, Ankara’da yaşadığını, geceleri dokuz yaşındaki kızını istismar ettiğini ve çocuk parklarına gidip ailesi yanında olmayan çocukları da istismara maruz bıraktığını anlattı.

Yerlikaya, şahsın Ankara’da yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, dokuz yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır.”