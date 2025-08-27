Kızını ve parktaki çocukları istismar ettiğini itiraf eden erkek tutuklandı

Ankara'da kızını ve başka çocukları cinsel istismara maruz bıraktığını sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf eden Tunahan Noyan isimli erkek tutuklandı.

29 yaşındaki Tunahan Noyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da yaşadığını, geceleri dokuz yaşındaki kızını istismar ettiğini ve çocuk parklarına gidip ailesi yanında olmayan çocukları da istismara maruz bıraktığını anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tunahan Noyan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Noyan, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı Noyan, "cinsel taciz" ve "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.