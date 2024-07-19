Kızının TBMM'de çalışmasıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı: Yüksek rakamla başka yerde çalışabilirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM'de işe alınmasıyla ilgili konuştu. Televizyon sunucusu Kübra Par ile tartışan Destici, "Ben kızımı daha yüksek rakamlara başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis’te çalışmasını istedim" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve milletvekili Mustafa Destici, TBMM'de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 'programcı' kadrosundan işe alındığı ortaya çıkan kızı Özgül Hilal Destici hakkında katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.

TV100'de yayınlanan programda Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Destici, "TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladım da aynı usulle işe girmiştir" dedi. Destici ayrıca "Ben kızımı daha yüksek rakamlara başka yerlerde de çalıştırabilirdim. Evladımın Meclis’te çalışmasını istedim" ifadelerini kullandı.

"BU VATANIN EVLATLARI NASIL İŞ BULACAK?"

Destici'nin açıklamalarının ardından Kübra Par şu soruyu yöneltti:

"Mustafa Bey, siz yılların siyasetçisisiniz. Bir partinin genel başkanısınız. Eğer sizin gibi 600 milletvekili çocuklarını 'Meclis'te çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın' diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak? Birinci sorum bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken, çok hak ediyor olabilir, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını, eğer Meclis'te işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorum bu."

Par'ın sorusunu beğenmeyen Mustafa Destici, "İlk defa sizi böyle görüyorum. Kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Benim aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı. Ama bundan kaçacak halim yok. Alnım ak başım dik" diyerek tepki gösterdi.

"NE GÜZEL DEYİP GEÇELİM"

"Herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, iş ihtiyacı olan herkesin elini tutan bir siyasetçiyim" diyen Destici'nin "Siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun, çalışmasın diyorsanız onu da ayrıca konuşalım" sözlerine ise Kübra Par, "Ben öyle demiyorum. Ne alakası var? O zaman her vekil kızını Meclis'te işe soksun, her belediye başkanı kızını belediyede işe soksun. Ne güzel deyip geçelim" ifadeleriyle yanıt verdi.