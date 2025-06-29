KKKA hastalığı can almaya devam ediyor: Sivas’ta bir kişi daha yaşamını yitirdi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde kene yapışmasının ardından rahatsızlanan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, KKKA şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uymaz’ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Son günlerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yaşanan ölümler endişe yaratıyor. Yaz aylarında kene vakalarının çoğalmasıyla birlikte hastalık yeniden gündeme gelirken, Sivas’ta bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.
Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.