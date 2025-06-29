KKKA hastalığı can almaya devam ediyor: Sivas’ta bir kişi daha yaşamını yitirdi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kene yapışmasının ardından rahatsızlanan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, KKKA şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uymaz’ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Güncel 29.06.2025 09:58 Giriş: 29.06.2025 09:58

Güncelleme: 29.06.2025 10:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA