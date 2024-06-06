KKM'de dört ayın en hızlı çıkışı

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 36,8 milyar TL ile son dört ayın en hızlı çıkışı kaydedildi. Böylece kur korumalı mevduatlar 2,12 trilyon TL'ye geriledi.

Kur korumalı mevduatlarda yavaşlayan düşüş ivmesi yeniden canlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 31 Mayıs haftasında kur korumalı mevduatlarda 36,8 milyar TL'lik düşüş izlendi. Bu düşüş son dört ayın en yüklü düşüş rakamı oldu.

Son düşüşle birlikte kur korumalı mevduatlar 2,12 trilyon TL'ye geriledi.

Kur korumalı mevduat stokunun önemli bölümü gerçek kişilerin dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatlarından oluşuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk kez açıkladığı veri setine göre, nisan ayı itibarıyla dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku 72,8 milyar dolar oldu.

TEMMUZ 2023'TE ZİRVE GÖRÜLMÜŞTÜ

Veriler dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatların 2023 Temmuz ayında 97 milyar dolarla zirve seviyeye yükselmiş olduğunu gösterdi. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle bu tarihten itibaren dövizden dönüşümlü KKM stokunda düzenli düşüş izlendi.

Nisan ayındaki stokun 51,4 milyar doları gerçek kişilerin hesaplarından oluştu. Diğer deyişle dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stokunda gerçek kişilerin payı yüzde 71 düzeyinde oldu.

Nisan ayında tüzel kişilerin dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat stoku ise 21,3 milyar dolar oldu.

Kaynak: Bloomberght