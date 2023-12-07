KKM'de düşüş serisi devam ediyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar, geçen hafta 24,3 milyar TL düşüşle, 2,71 trilyon TL'ye geriledi.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış her geçen hafta hızlanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre; kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 1 Aralık ile biten haftada 2 trilyon 738,7 milyar TL'den 2 trilyon 714,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 228,4 milyar TL'den 11 trilyon 314,3 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 164 milyar TL'den 14 trilyon 146,8 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 470,1 milyar TL'den 1 trilyon 477,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 43,5 milyar TL'den 79,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175 milyar TL'den 175,8 milyar TL'ye yükseldi.