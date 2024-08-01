KKM'de düşüş yavaşladı

19 Temmuz haftasında son altı ayın en sert gerilemesini kaydeden Kur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş 26 Temmuz haftasında 49 milyar 706 milyon liralık çıkış kaydedildi. Söz konusu haftada toplam KKM bakiyesi 1 trilyon 832 milyar liraya geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 881,7 milyar TL'den 1 trilyon 832 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 915,5 milyar TL'den 14 trilyon TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 747,0 milyar TL'den 16 trilyon 931,6 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 729,3 milyar TL'den 1 trilyon 745,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 461,9 milyar TL'den 1 trilyon 496,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 238,4 milyar TL'den 241,2 milyar TL'ye ulaştı.

Veriler, 26 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.