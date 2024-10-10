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KKM'de gerileme devam ediyor: Eşik kırıldı

Kur korumalı mevduatlarda düşüş hızı geçen haftaya göre yatay seyir izlerken, 1,5 trilyon TL eşiğinin altı görüldü.

Ekonomi
  • 10.10.2024 14:51
  • Giriş: 10.10.2024 14:51
  • Güncelleme: 10.10.2024 14:55
Kaynak: AA
KKM'de gerileme devam ediyor: Eşik kırıldı
Fotoğraf: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre,

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 21 milyar 48 milyon liralık azalışla 1 trilyon 490 milyar 697 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,47'si oldu.

KKM'de zirve büyüklük 3,4 trilyon TL olarak kaydedilmişti.

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