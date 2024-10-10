KKM'de gerileme devam ediyor: Eşik kırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre,

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 21 milyar 48 milyon liralık azalışla 1 trilyon 490 milyar 697 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,47'si oldu.

KKM'de zirve büyüklük 3,4 trilyon TL olarak kaydedilmişti.