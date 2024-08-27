KKM eridi: TL mevduat 6 yılı aşkın sürenin zirvesinde

Son haftalarda döviz kurlarında hareketlilik, yabancı para mevduatta hafif kıpırdanma yaşansa da Türk Lirası mevduatın payı artmaya devam ediyor.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre 16 Ağustos ile biten hafta itibarıyla standart TL mevduat tarihinde ilk kez 9 trilyonu aştı ve toplam mevduat içindeki payı yüzde 52,65 ile 2018 Mayıs’taki seviyelerin ardından 6,3 yılın zirvesine çıktı.

Standart TL mevduatın payı artarken kur korumalı mevduatın payında düşüş sürüyor. Aynı hafta KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 10’un altına geriledi ve ilk devreye alındığı Mart 2022’deki seviyelerine döndü. Son iki aydır yatay seyreden TL mevduat faizleri de yeni haftaya bir ay öncesine göre 1 puanlık artışla başladı.

KKM’NİN PAYI MART 2022 SEVİYELERİNE İNDİ

BDDK’nın 16 Ağustos ile biten haftalık verilerine göre standart TL mevduatın büyüklüğü 9 trilyon 106,2 milyar lira ile tarihi en yüksek seviyesine çıktı. Standart TL mevduat tarihinde ilk kez de 9 trilyon lirayı aştı. Toplam mevduatın 17 trilyon 294,8 milyar liraya yükseldiği 16 Ağustos haftasında standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 52,64 ile 18 Mayıs 2018'de gördüğü yüzde 53 seviyesinden sonraki en yüksek seviyesini gördü.

Kur korumalı mevduat ise 1 trilyon 659,7 milyar liraya indi ve toplam mevduat içindeki payı da yüzde 9,6 ile Mart 2022'den sonra ilk kez yüzde 10'un altına geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,24 ile geçen yıl ağustosta zirveyi görmüştü. Bir yılda Merkez Bankası'nın politikalarının doğrultusunda zirveden yüzde 10'un altına geriledi. Aynı hafta yabancı para mevduatın TL karşılığının toplam mevduat içindeki payı da yüzde 37,75'e indi. Yabancı para mevduatın payı mayıs ortasından bu yana yüzde 40'ın altında seyrediyor.